Hindistan-Pakistan hattında son durum!

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan'a saldırı başlattı. Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlendi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





İki nükleer güç arasındaki gerilimde bugün dakika dakika yaşananlar...





10.40 UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Pakistan'da Hindistan ile yaşanan gerilim nedeniyle uçuş faaliyetlerine ara veren havalimanlarının hepsinin operasyonlarına yeniden başladığı bildirildi.





Dawn gazetesine konuşan Pakistan Havalimanları İdaresi Sözcüsü Saifullah Khan, son olarak Karaçi kentinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların yeniden başladığını, böylelikle ülke genelindeki tüm havalimanlarının tamamen faaliyete geçtiğini ve uçuş hizmetlerine kaldıkları yerden devam ettiğini belirtti. Kurum, daha önce Pakistan ve Hindistan arasındaki mevcut gerilim nedeniyle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Sialkot kentlerindeki havaalanlarındaki uçuş hizmetlerini geçici süreliğine askıya almıştı.









10.28 'GERİLİMİ AZALTMA SORUMLULUĞU HİNDİSTAN'DA'

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Rıdvan Said Şeyh, İslamabad yönetiminin Hindistan'a karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek iki ülke arasındaki gerilimi azaltma sorumluluğunun Hindistan'ın üstünde olduğunu vurguladı.





Şeyh, Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesindeki saldırıya misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan'a füze saldırıları düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, CNN'e demeç verdi. Pakistan'ın Hindistan'a karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna ve ülkedeki kamuoyunun hükümete Hindistan'a karşılık vermesi için baskı kurduğuna dikkati çeken Şeyh, "Şimdi gerilimi azaltma sorumluluğu Hindistan'ın üstünde." dedi.









Şeyh, nükleer silaha sahip iki ülke arasında devam eden bir "iletişim hattı" olup olmadığı sorusuna "Milli Güvenlik Konseyleri düzeyinde temaslar olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi. Hem atılan adımlar hem de ortaya çıkan söylem açısından iki ülke arasında tırmanan gerilimin durması gerektiğini vurgulayan Şeyh, her iki ülkeyi de bu gerilimi azaltmaya ve doğrudan diyaloğu sürdürmeye çağırdı.





10.02 HİNDİSTAN'DAN 'SERT YANIT VERİLECEK' ÇIKIŞI

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi.





The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.





Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü. İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirerek, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı." ifadesini kullandı.





06.52 VANCE: 'ABD'Yİ İLGİLENDİRMİYOR'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ülkesini "ilgilendirmediğini" ve duruma karışmayacaklarını söyledi. Vance, Fox News kanalında katıldığı programda, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Gerginliğin bir an önce azalmasını istediklerini ancak bu ülkeleri "kontrol edemeyeceklerini" dile getiren Vance, bu gerilimin "ABD'yi ilgilendirmediğini" ve bu duruma karışmayacaklarını belirtti. Vance, ABD'nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunarak, bu gerilimden endişe duyduklarını ve diplomatik yollarla konuyu takip edeceklerini kaydetti. JD Vance, iki ülke arasındaki gerilimin, "daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini" umduklarını ifade etti.





00.12 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan'da resmi temaslarına devam ederken Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüşerek, her iki tarafın da gerginliği azaltmak için çaba göstermesinin önemini vurguladı.





İran devlet televizyonunun haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üst düzey yetkililerle görüşen Erakçi, ziyareti sırasında Pakistan ile Hindistan arasındaki son güvenlik gelişmeleri hakkında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erakçi, Hint yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin Pakistanlı mevkidaşına bilgi vererek, her iki tarafın da durumun daha da tırmanmasını önlemek ve gerginliği azaltmak için çaba göstermesinin önemini vurguladı.





Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da Erakçi'ye bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi ve İslamabad'ın gerginliği tırmandırma peşinde olmadığını anlattı. Kısa süre önce Pakistan'ı ziyaret eden Erakçi, dün Hindistan'a gitmişti. Erakçi, Yeni Delhi'de önce Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar bir araya gelmişti. İranlı Bakan, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile de Rashtrapati Bhavan Sarayı'nda görüşmüştü.





21.45 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN İDDİALARA YALANLAMA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin Pakistan'a atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.





Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Hindistan medyasında çıkan saldırı haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Hint medyasında çıkan Pakistan'ın Hindistan'a saldırı düzenlediğine yönelik iddiaların "asılsız" olduğu belirtildi.





Pakistan, açıklamada uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hindistan'ın itidale ve sorumluluğa yönlendirilmesini talep etti. Hindistan basını, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.





20.30 PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırılarının Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, ülkesinin meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu söyledi. Pakistan devlet televizyonu PTV News'un X hesabındaki paylaşıma göre, Başbakan Şerif ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefonda görüştü.





Görüşmede, Hindistan'ın saldırılarının Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çeken Şerif, ülkesinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Şerif, Hindistan'ın düzenlediği saldırıların 31 sivilin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının zarar görmesine neden olduğunu belirterek saldırıları kınadı.





Bu saldırıların bölgedeki barış ve istikrarı da tehlikeye attığına işaret eden Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgenin güvenliğine yönelik duyduğu endişeyi takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.