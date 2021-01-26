Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan, TikTok dahil 59 Çin uygulamasını yasakladı /26 Ocak 2021 11:27

Hindistan, TikTok dahil 59 Çin uygulamasını yasakladı

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, video paylaşım ağı Tiktok'un da bulunduğu 59 Çinli akıllı telefon uygulamasını haziran ayında kalıcı olarak yasaklama kararı aldı.

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Hükümet daha önce Çinli şirketlerden gizlilik ve güvenlik gereksinimlerine nasıl uygunluk sağlayacakları konusunda bilgi ve garanti talep etmişti.

Hindistan basını, Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’nın Çinli şirketlerden tatmin edici bir yanıt alınmaması üzerine yasaklama kararının alındığını aktardı.

Bakanlık genelgesinde, Çinli uygulamaların, “ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne, ülke savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiği” gerekçesiyle yasaklama kararının alındığı duyuruldu.

Çin ve Hindistan arasında gerginlik

Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, dört gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirilmişti.

Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
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