Hindistan TRT World'ü dezenformasyon gerekçesiyle engelledi

Hindistan, Türkiye'nin uluslararası yayın kuruluşu TRT World, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua ve Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times'ın X hesaplarına yerel saatle Çarşamba öğleden itibaren erişim engeli getirdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Hint makamları, geçen hafta Pakistan ile yaşanan askeri çatışmalar sırasında yabancı medya organlarının yanlış bilgi yaydığını savunuyor. Geçen hafta füze, insansız hava aracı ve top atışlarıyla karşılıklı saldırılar düzenleyen iki nükleer güç Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğine gelmişti.





İki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Keşmir'de İslamcı militanların düzenlediği ve çoğu turist 26 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla başladı. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan'ın olduğu ve militanları desteklediği suçlamasını yöneltti. İslamabad ise bu iddiaları reddetti.





Taraflar arasında karşılıklı saldırıların ardından 10 Mayıs'ta ateşkes sağlandı ve şu ana kadar ateşkes korunuyor.





Dezenformasyona karşı önlem

Geçen haftaki çatışmalar sırasında Hindistan ve Pakistan, olaylarla ilgili farklı resmi açıklamalar yaparken, her iki ülkedeki çeşitli sosyal medya hesaplarından ve bazı medya kuruluşlarından doğrulanmamış haberler yayıldı.





Times of India'nın haberine göre, TRT World'ün Hindistan'ın 6-7 Mayıs'ta Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından, "Sindoor Operasyonu"na ilişkin yanlış bilgi ve dezenformasyon yaydığı iddia edildi.





7 Mayıs'ta ise Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, X üzerinden Çin'de yayımlanan Global Times gazetesini, "Pakistan hava kuvvetlerinin Hindistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdüğü" yönündeki haberi nedeniyle uyardı. Haberdeki bilgi, Çin haber ajansı Xinhua'ya dayandırılmıştı. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda, "Böylesi dezenformasyon içeren haberleri paylaşmadan önce kaynaklarınızı doğrulamanızı ve bilgileri çapraz kontrol etmenizi öneririz" ifadelerine yer verildi.





Pakistan, toplamda beş Hindistan savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederken, Hindistan ordusu ise tüm pilotlarının sağ salim geri döndüğünü açıkladı.





Hindistan Basın Enformasyon Bürosu da düşen savaş uçaklarına ait olduğu öne sürülen videoları "sahte" olarak nitelendirdi.





Keşmir krizinin ardından Hindistan hükümeti, X platformundan Pakistan bağlantılı içeriklerin kaldırılmasını ve yaklaşık 8 bin hesabın engellenmesini talep etti.





Söz konusu hesaplar arasında Hindistan'daki bağımsız haber kuruluşları Maktoob Media, The Kashmiriyat, The Wire ile gazeteci Anuradha Bhasin'in hesaplarının da bulunduğu ifade edilirken, engelleme talebi basın özgürlüğü savunucuları tarafından eleştirildi. Çin ve Türkiye medyasına ait hesapların da bu 8 bin hesap arasında olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.





Türkiye ve Çin neden hedefte?

Türkiye ve Çin, Pakistan'ın müttefikleri arasında yer alıyor. Geçen haftaki çatışmalar sırasında Türkiye, Hindistan'ın "provokatif adımlarını" ve "sivilleri hedef alan saldırılarını" kınamıştı.





Pekin ise taraflara arabuluculuk teklifinde bulunsa da Pakistan'ı "her koşulda destekleyen dost" olarak nitelendiriyor ve iki ülke ilişkilerinin "sarsılmaz" olduğunu vurguluyor. Keşmir'in küçük bir bölümünü kontrol eden Çin, aynı zamanda Hindistan'ın ekonomik ve bölgesel rakibi konumunda.





Hindistan Bilgi ve Yayın Bakanlığı ile Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise şu ana kadar söz konusu hesapların engellenmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.