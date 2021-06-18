Samanyolu Haber /Sağlık / Hindistan varyantı İngiltere varyantına göre daha tehlikeli /18 Haziran 2021 11:13

Hindistan varyantı İngiltere varyantına göre daha tehlikeli

İskoçya'da Kovid-19 geçiren hastaların verilerini analiz eden bilim insanları, virüsün Hindistan'da tespit edilen varyantının İngiltere'de tespit edilene göre daha tehlikeli olduğu sonucuna vardı. İlgili çalışma, The Lancet tıbbi dergisinde yayınlandı.

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Elde edilen verilere göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hint varyantına yakalanan kişilerin hastanelik olma riski, İngiliz varyantına yakalananlara göre iki kat daha yüksek.

Yazıda, aşılamanın, Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmak için etkili bir yöntem olduğu kaydedildi. Ayrıca aşılamanın, İngiliz varyantına karşı daha iyi koruduğu vurgulandı.

Araştırma için İskoçya Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu bilgiler kullanıldı.

Kovid-19'un Hindistan'da tespit edilen ve B.1.617 adını alan vartantı, çifte mutasyonla biliniyor.
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