Hindistan varyantı İngiltere varyantına göre daha tehlikeli

Elde edilen verilere göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hint varyantına yakalanan kişilerin hastanelik olma riski, İngiliz varyantına yakalananlara göre iki kat daha yüksek.







Yazıda, aşılamanın, Kovid-19'un bulaşma riskini azaltmak için etkili bir yöntem olduğu kaydedildi. Ayrıca aşılamanın, İngiliz varyantına karşı daha iyi koruduğu vurgulandı.





Araştırma için İskoçya Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu bilgiler kullanıldı.





Kovid-19'un Hindistan'da tespit edilen ve B.1.617 adını alan vartantı, çifte mutasyonla biliniyor.