Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan ve Afrika'da sahte koronavirüs aşısı skandalı /18 Ağustos 2021 22:59

Hindistan ve Afrika'da sahte koronavirüs aşısı skandalı

Dünya Sağlık Örgütü yönetiminden yapılan açıklamada Hindistan ve Afrika'da küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan sahte koronavirüs aşıları tespit edildiği belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika'da sahte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ, dün, "küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan" aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.

Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.

Hindistan'ın yanı sıra Uganda'da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.

Hindistan'daki en yaygın Covid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.

Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.

Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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