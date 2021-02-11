Hindistan ve Çin anlaşmaya vardı: İki taraf da geri çekilecek





Bölgede yaşanan gerilimin ardından başlatılan askeri görüşmelere ilişkin Çin Savunma Bakanlığı, tartışmalı bölgede mevcut durumun çözümüne ve tansiyonu yatıştırmaya yönelik askeri düzeyde gerçekleşen 9. tur görüşmelerinde her iki tarafın da olumlu, pratik ve yapıcı olduğu, ve toplantının karşılıklı güven ve anlayışı daha da artırdığı konusunda anlaştığını duyurdu.





Bu kapsamda, taraflar, cephe birliklerinin pozisyonlarından daha erken bir tarihte çekilmesi ve sınır ihtilaflarını istikrara kavuşturmaya devam etmek konusunda anlaştı.





Mutabık olunan bu geri çekilme hamlesinin, haziran ayından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı girişim olduğu ifade ediliyor.



