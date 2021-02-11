Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan ve Çin anlaşmaya vardı: İki taraf da geri çekilecek /11 Şubat 2021 14:54

Hindistan ve Çin anlaşmaya vardı: İki taraf da geri çekilecek

Hindistan tarafından yapılan açıklamada, haziran ayındaki şiddetli çatışmalarla başlayan gerilimi hafifletmek için Himalaya sınırının bir kısmından karşılıklı geri çekilme konusunda Çin ile anlaşmaya varldığı ifade edildi.

SHABER3.COM


Bölgede yaşanan gerilimin ardından başlatılan askeri görüşmelere ilişkin Çin Savunma Bakanlığı, tartışmalı bölgede mevcut durumun çözümüne ve tansiyonu yatıştırmaya yönelik askeri düzeyde gerçekleşen 9. tur görüşmelerinde her iki tarafın da olumlu, pratik ve yapıcı olduğu, ve toplantının karşılıklı güven ve anlayışı daha da artırdığı konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu kapsamda, taraflar, cephe birliklerinin pozisyonlarından daha erken bir tarihte çekilmesi ve sınır ihtilaflarını istikrara kavuşturmaya devam etmek konusunda anlaştı.

Mutabık olunan bu geri çekilme hamlesinin, haziran ayından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı girişim olduğu ifade ediliyor.

Hindistan Savunma Bakanı: Hiçbir şekilde taviz vermedik

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, "Her iki tarafın askerlerinin konuşlandırılmasının aşamalı ve koordine bir şekilde gerçekleştirileceğini öngörüyoruz" dedi.

Parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Singh, "Geçen yılki çatışmaların başlamasından önceki duruma geri döneceğiz. Hiçbir şekilde taviz vermediğimizi bilmenizi istiyorum" açıklamasında bulundu.

Sınırdaki bağlantının kesilmesi uygulamasının dün başladığını belirten Bakan nisan ayından bu yana inşa edilen yapıların kaldırılması ve Galwan'daki gölün kuzey tarafında askeri faaliyetlerin geçici olarak durdurulması da dahil olmak üzere 'karşılıklı adımlar' atılması gerektiğini söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian ise dün yaptığı kısa açıklamada, her iki taraftan ön cephe birliklerinin sözü edilen sınır noktasından 10 Şubat'ta senkronize ve planlı bir şekilde ayrılmaya başladığını söyledi.

2016 yılına kadar Hindistan Kuzey Komutanlığı'na başkanlık eden emekli Korgeneral D.S. Hooda da "Ayrılma süreci iki taraf için de iyi bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Hindistan ve Çin, 3500 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Ladakh'ın diğer noktalarında, Tibet'i Çin'e bağlayan stratejik bir koridor olan Aksai Chin ve daha doğudaki Naku La geçidi de dahil olmak üzere anlaşmazlıklar devam ediyor.

Ne olmuştu?
1962 yılındaki sınır bölgesinde gerçekleşen ve Çin'in galip ayrıldığı savaştan sonra sürüncemede kalan Tibet'e bağlı Ladakh bölgesinde çatışmalar 2020 yılının haziran ayında yeniden patlak vermişti. Çıkan çatışmalar sonucunda 20 Hindistanlı asker hayatını kaybetmişti. Çin yönetimi ise kaç kişinin öldüğünü açıklamamıştı. Hindistan medyasına göre Çin tarafında hayatını kaybeden asker sayısının 43 olduğu belirtilmişti.

Haziran ayından itibaren artan gerilim zaman zaman şiddetlenmiş ve ölümcül çatışmalara neden olmuştu. İki taraf arasındaki son çatışma 25 Ocak'ta gerçekleşmiş, yaralıların olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İki tarafın, bu tarihten itibaren 'sınırı ihlal etme' iddiasıyla birbirini suçladığı biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan ve Çin anlaşmaya vardı: İki taraf da geri... Sonraki Haber >>

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:39