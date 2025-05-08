Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseldi: Patlamalar arka arkaya geliyor

Hindistan’ın 7 Mayıs gecesi Pakistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı, iki nükleer komşu arasındaki tarihi gerilimi yeniden alevlendirdi. Saldırının ardından bölgede tansiyon hızla yükselirken, diplomatik açıklamalar, askeri karşılıklar ve sivil kayıplar peş peşe geldi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre iki ülke arasında en hassas bölge olan Keşmir’de, Pakistan ordusunun topçu ateşiyle başlattığı saldırılar, sınırın bazı noktalarında kara birliklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtı. Pakistan askerlerinin Kontrol Hattı’nı aşarak Hindistan birlikleriyle çatışmaya girdiği bildirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, çatışmalara Hint ordusunun “orantılı” bir karşılık verdiğini açıkladı. Sınır boyunca süren çatışmalarda 12 sivil hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı.





İşte iki ülke arasında yaşanan gerilimden anbean bilgiler…





08.55 HİNDİSTAN'A AİT 'CASUS' DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan’ın Lahor kentinde, Hindistan’a ait olduğu öne sürülen bir casus dronun düşürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar, Walton Bulvarı yakınlarındaki eski havaalanı çevresinde yaşanan olayda, yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki insansız hava aracının sinyal bozucularla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Dronun düşüşü sırasında art arda patlamalar ve siren sesleri duyuldu; bölge halkı panikle evlerini terk etti. Emniyet güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.





08:41 PAKİSTAN'DAKİ 3 HAVAALANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Artan güvenlik endişeleri, hava ulaşımını da etkiledi. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Lahor, Karaçi ve Sialkot havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Hava sahasını 48 saatliğine kapatan Pakistan, daha sonra uçuşları yeniden yönlendirmeye başladı. Öte yandan Hindistan’da da benzer önlemler alındı; kuzey ve kuzeybatı bölgelerdeki 21 havalimanı geçici olarak kapatıldı. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası uçuşlarda ciddi aksamalar yarattı.





08.37 HİNDİSTAN'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Gerilimli ortamın gölgesinde Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde sivil bir helikopter kazası meydana geldi. Gangotri’ye gitmekte olan özel helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Helikopterin Ganganani bölgesinde sabah saatlerinde düştüğü açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





08.35 PAKİSTAN'IN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMA

Pakistan’ın ikinci büyük şehri Lahor’da, Hindistan’a ait olduğu iddia edilen bir İHA’nın parçalarının bulunduğu açıklandı. Yerel kaynaklar, şehirde üç büyük patlama sesi duyulduğunu doğrularken, patlamaların havaalanına yakın bir bölgede gerçekleştiği bildirildi. Bulunan İHA parçaları detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.





08:23 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI YENİ DELHİ'DE

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Hindistan ziyareti, diplomatik çabaların devam ettiğini gösteriyor. Erakçi, ziyaretin Hindistan-İran ilişkilerinin 75. yılı kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Ancak ziyaretin, Pakistan’daki temaslarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. İran, Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapma teklifini yineledi.





06:32 PAKİSTAN'DA CAN KAYBI ARTTI

Pakistan Ordu Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın hava saldırıları ve sınır çatışmaları nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirten Chaudhry, Hindistan’ı uluslararası hukuk ve insan hakları normlarını ihlal etmekle suçladı.





06:04 ŞERİF''TEN HİNDİSTAN'A GÖZDAĞI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan’a yönelik sert ifadeler kullanarak, “Bu saldırının bedelini ödeyecekler” dedi. Yeni Delhi yönetimi ise olası bir Pakistan müdahalesine karşılık vermekten çekinmeyeceklerini, Pakistan’ın askeri hamlelerinin tekrar Hint topraklarını hedef haline getireceğini bildirdi.





Başbakan Şerif, Hindistan’a karşı verilen askeri karşılığın etkili olduğunu vurgulayarak, "Hindistan'ın gurur kaynağı olan beş savaş uçağı artık sadece enkazdan ibaret," dedi. Pakistan’ın konvansiyonel savaş kabiliyetinin altını çizen Şerif, saldırılar sonucu hayatını kaybeden her sivilin hesabının sorulacağını ifade etti.