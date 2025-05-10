Hindistan ve Pakistan ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın saldırıları ile başlayan Hindistan- Pakistan arasındaki kaosa ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

ATEŞKES İLAN ETTİLER



Trump, iki ülkenin ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Trump 'ABD'nin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştı' dedi.



Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

NE OLMUŞTU?



6 Mayıs’ta Pakistan ordusu, Hindistan'ın üç farklı noktadan füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Hindistan, saldırının "terör hedeflerine" yönelik olduğunu öne sürmüştü.



Pakistan Başbakanı Şerif, orduya "meşru müdafaa hakkını kullanarak uygun askeri karşılık verme" yetkisi verdiğini açıklamıştı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının da 57’ye yükselmişti.



Hindistan hükümeti ülke çapında savaş tatbikatı yapılacağını duyurmuş, sivil savunma ekipleri, Hindistan'ın Assam eyaletinin Guwahati kentinde bulunan 10. APBN'de tatbikat düzenlemişti.



Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etmişti.



Saldırılara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum’ açıklamasını yaparken, İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada ‘Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız’ mesajı verilmişti.



Japonya, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların büyük çapta bir savaşa dönüşeceğinden endişe duyduklarını belirterek, olayların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.