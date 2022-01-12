Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan yönetiminden dikkat çeken füze denemesi /12 Ocak 2022 00:47

Hindistan yönetiminden dikkat çeken füze denemesi

Bölgesel olarak bir güç mücadelesinin yaşandığı güney Asya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hindistan yönetiminin gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesi için deneme yaptığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hindistan, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin deniz varyantınının başarıyla test edildiğini duyurdu.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, füzenin başarılı şekilde fırlatılmasının Hint Donanmasının göreve hazır oluşunu yeniden doğruladığını söyledi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, kasımda da Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.

Füzenin, mayısta da Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Sesten 2.8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.


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