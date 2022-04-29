Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan yönetiminden yeni füze açıklması /29 Nisan 2022 23:35

Hindistan yönetiminden yeni füze açıklması

Hindistan yönetiminin, Rusya ile ortak üretilen BrahMos gemisavar füzesinin başarılı bir şekilde test ediliğni açıkladığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hindistan, süpersonik BrahMos gemisavar seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Andaman ve Nikobar Adaları Komutanlığından (ANC) yapılan açıklamada, "Hindistan Donanması ve ANC, 27 Nisan'da Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki BrahMos gemisavar füzesi ile denizdeki hedefi başarılı bir şekilde yok ederek savaşa hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra Komutanlık, BrahMos füzesinin denizde bir hedefi imha ettiğini gösteren videoyu da paylaştı.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştirildi.

Hint ordusu, 24 Mart’ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış, Andaman ve Nikobar Adaları'nda test edilen füzenin belirlenen hedefi vurduğunu bildirmişti.

BrahMos süpersonik seyir füzeleri denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan yönetiminden yeni füze açıklması Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:51