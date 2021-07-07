Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da 12 bakan birden istifa etti /07 Temmuz 2021 20:41

Hindistan'da 12 bakan birden istifa etti

Kabine değişikliği nedeniyle Hindistan'da 12 bakanın görevinden ayrıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar da yer alıyor.

Başbakan Modi, ülkede Kovid-19 salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da 12 bakan birden istifa etti Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:43:35