Hindistan'da 122 milyon kişi işsiz kaldı

Hükümet, 1,3 milyar kişilik bir ülkede 40 gündür sokağa çıkma yasağı ilan etti. 3 Mayıs'ta kaldırlan yasakta işletmeler kapandı ve işsizlik patladı Ülkede işsizlik oranı % 27,1'e yükseldi ve 122 Milyon kişi işini kaybetti







Koromo salgını sebebiyle alınan tedbirler konusundaki araştırmalara göre Ülkede , günlük ücretli çalışanlar ve küçük işletmeler tarafından istihdam edilenler büyük bir darbe aldı. Bunlar arasında yol kenarı satıcıları, inşaat sektöründe çalışan işçiler ve el arabalarını çekçeklere iterek geçimini sağlayan birçok kişi sayılabilir.





CMIE genel müdürü Mahesh Vyas, Business Standard gazetesinde “Bu sadece akıllara durgunluk veren bir sayı değil,” diye yazdı . "Bu bir insanlık trajedisidir çünkü bunlar belki de toplumun en savunmasız kısımlarıdır."





Hindistan'ın iş kayıplarına ilişkin tahminler, altı hafta boyunca işsizlik parası başvurusunda bulunan 30 milyon Amerikalının dört katından fazla. CMIE, verilerin birçok alanda genişlemesiyle birlikte Hindistan'da daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.





Vyas, "Başlangıçta, bir kilitlenme sadece örgütlenmemiş sektörlerde gayri resmi olarak istihdam edilen en savunmasız işçiye zarar veriyordu . Şimdilerde Yavaş yavaş, daha güvenli işleri de etkilemeye başladı '' dedi

Vyas, 3 Mayıs tarihinde sona eren haftada% 36,2'ye yükselen katılım oranının daha fazla insanın iş aradığını söyledi.

Hükümet düzenli işsiz veriler yayınlamıyor ve yatırımcılar işgücü piyasasına rehberlik etmek için CMIE'nin anketlerine güveniyor. Mayıs 2019'da yayınlanan hükümetin son resmi rakamları, Haziran 2018'e kadar işsizlik oranının% 6.1 olduğunu tahmin etti.