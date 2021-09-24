Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda gangsteri öldürdü

Delhi polisi, iki kişinin duruşma sırasında Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı.
Saldırganlar duruşma salonunda polis tarafından öldürüldü.
Duruşma salonundan kaçanların görüntüleri kısa sürede Hindistan'da sosyal medyada yayıldı.
Polis yetkililer, Gogi ve onu öldürenlerin birbirlerine düşman rakip iki çeteden olduklarını söyledi.
geçen yıl Mart ayında "cinayet" ve "gasp" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Başka eyaletlerde "adam kaçırma" ve dolandırıcılık" ile de suçlanan Gogi tutuklanana kadar, Delhi'de polisin en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı.
Gogi, organize suç dünyasında hızla yükselmesi sonrası birçok çetenin hedefi olmuştu.
Gangsterin adı Haryana eyaletinde ünlü bir şarkıcının kaçırılmasına da karışmıştı.
Bugünkü olay sonrası Hindistan'da, Delhi'de mahkeme salonlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği yeniden tartışma konusu oldu.