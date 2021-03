Hindistan'da 'duble mutant' varyant ortaya çıktı

Covid-19 salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan Hindistan'da virüsün yeni bir varyantının tespit edildiği açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, diğer ülkelerden gelen varyantların yanı sıra 18 eyalette 'yeni bir duble mutant varyantın' saptandığını ama 'ülkenin bazı yerlerinde son dönemde görülen hızlı vaka artışı ile bu varyantların doğrudan ilişkisinin bulunmadığını' duyurdu.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hindistan'da endişe verici varyantlar ve yeni bir duble mutant varyant bulunmuş olsa da, bunlar, bazı eyaletlerdeki hızlı vaka artışlarıyla doğrudan doğrudan ilişki kuracak veya bu artışları açıklayacak kadar yüksek sayılarda tespit edilmedi" denildi.





Hindistan, 160 bin 441 can kaybıyla dünyada korona virüsünden en ok ölümün görüldüğü dördüncü ülke. 12 milyona yakın toplam vaka sayısıyla da, en çok vaka görülen ülkeler arasında ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada. Ülkede büyük eyaletlerdeki hastanelerin yeniden dolmaya başladığı belirtilirken, son bir günde 275 can kaybı yaşandı ve 47 bin 262 yeni vaka tespit edildi.