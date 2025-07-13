Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan'da düşen uçakla ilgili raporda korkutan detay: 'ben kapatmadım' /13 Temmuz 2025 14:08

Hindistan'da düşen uçakla ilgili raporda korkutan detay: 'ben kapatmadım'

Hindistan’da 270 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair ön soruşturma raporu yayımlandı. Rapora göre, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışı kalkıştan hemen sonra kesildi. Bu durum, motorların durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine yol açtı.

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Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu’nun öncülüğünde hazırlanan raporda, ABD’li üretici Boeing, motor üreticisi General Electric, hava yolu şirketi Air India ve bağımsız uzmanlar yer aldı. Nihai raporun 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Karakutu verilerine göre, kalkıştan saniyeler sonra her iki motorun yakıt kontrol düğmeleri “çalıştır” konumundan “durdur” konumuna getirildi. Kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine “Neden kapattın?” diye sorduğu, diğerinin ise “Ben kapatmadım” yanıtını verdiği duyuldu.

Motorlardan biri tekrar çalıştı ama yetersiz kaldı

Ön rapora göre, yakıt düğmeleri daha sonra tekrar normal uçuş konumuna alındı ve motorlar otomatik olarak yeniden çalıştı. Ancak yalnızca bir motor yeniden itiş gücü üretebildi ve bu da uçağı kontrol altına almak için yeterli olmadı.

Raporda, yakıt akışının kalkış sırasında kesilmesinin olağandışı olduğu belirtildi. Bu işlemin normalde iniş sonrasında ya da motor yangını gibi acil durumlarda uygulandığı hatırlatıldı.

Yapısal kusur tespit edilmedi

Uçakta veya motor sistemlerinde herhangi bir yapısal kusur tespit edilmediği bildirilen raporda, şu ifadeye yer verildi:

“Mevcut bulgular ışığında, Boeing 787-8 tipi uçaklara ve General Electric üretimi GEnx-1B motorlarına yönelik özel uyarı ve ilave önlem gerekmemektedir.”

Kazaya neyin yol açtığı henüz tam olarak netleşmiş değil. Pilotaj hatası, sistem arızası ya da dış müdahale gibi olasılıkların nihai raporda değerlendirilmesi bekleniyor.
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