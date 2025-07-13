Hindistan'da düşen uçakla ilgili raporda korkutan detay: 'ben kapatmadım'





Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu’nun öncülüğünde hazırlanan raporda, ABD’li üretici Boeing, motor üreticisi General Electric, hava yolu şirketi Air India ve bağımsız uzmanlar yer aldı. Nihai raporun 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.Karakutu verilerine göre, kalkıştan saniyeler sonra her iki motorun yakıt kontrol düğmeleri “çalıştır” konumundan “durdur” konumuna getirildi. Kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine “Neden kapattın?” diye sorduğu, diğerinin ise “Ben kapatmadım” yanıtını verdiği duyuldu.Ön rapora göre, yakıt düğmeleri daha sonra tekrar normal uçuş konumuna alındı ve motorlar otomatik olarak yeniden çalıştı. Ancak yalnızca bir motor yeniden itiş gücü üretebildi ve bu da uçağı kontrol altına almak için yeterli olmadı.Raporda, yakıt akışının kalkış sırasında kesilmesinin olağandışı olduğu belirtildi. Bu işlemin normalde iniş sonrasında ya da motor yangını gibi acil durumlarda uygulandığı hatırlatıldı.Uçakta veya motor sistemlerinde herhangi bir yapısal kusur tespit edilmediği bildirilen raporda, şu ifadeye yer verildi:“Mevcut bulgular ışığında, Boeing 787-8 tipi uçaklara ve General Electric üretimi GEnx-1B motorlarına yönelik özel uyarı ve ilave önlem gerekmemektedir.”Kazaya neyin yol açtığı henüz tam olarak netleşmiş değil. Pilotaj hatası, sistem arızası ya da dış müdahale gibi olasılıkların nihai raporda değerlendirilmesi bekleniyor.