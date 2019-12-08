Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da fabrika yangını: 43 ölü, 15 yaralı /08 Aralık 2019 15:29

Hindistan'da fabrika yangını: 43 ölü, 15 yaralı

Fabrikada mahsur kalan 50 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SHABER3.COM

Hindistan’da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fabrikada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Aanaj Mandi bölgesindeki, okul çantası üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki ürünler sebebiyle kısa sürede yayılan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, fabrikada mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı, bir bu kadar insanın da hala içeride kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Fabrika işçilerinin yakınları olay yerine akın ederken, binanın içinin duman nedeniyle tamamen karanlık hale geldiği ve kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı bilgisi paylaşıldı.
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