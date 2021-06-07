Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da grev izni verilmeyen 3 bin 500 doktor istifa etti /07 Haziran 2021 15:28

Hindistan'da grev izni verilmeyen 3 bin 500 doktor istifa etti

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde altı devlet hastanesinden toplam 3 bin 500 doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddete karşı daha fazla önlem alınması talebiyle yaptıkları grevin 'yasa dışı' olarak belirlenmesinin ardından görevlerinden istifa etti.

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 3 bin 500 doktor, çalışma koşullarının iyileşmesi ve güvenliklerinin artırılması talebiyle greve gitti. Eyaletin yüksek mahkemesi, doktorların grevinin 'yasa dışı' olduğuna hükmetti ve 24 saat içinde görevlerine dönmelerini istedi. 

Hastane önünde eylem yapan doktorlar, Covid-19 salgını süresince "kahraman" olarak nitelendirilip güvensiz ve yetersiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılmalarına tepki gösterdi. Bir doktor "Biz sizden bize çiçekler ya da gereksiz takdirler sunmanızı istemiyoruz. Korunma ve temel ihtiyaçlarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi. 

Hükûmet, grev yapan doktorları, Covid-19 salgını sırasında hastaların hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Doktorlar, yaptıkları grevin mevcut hastaların sağlık sisteminden faydalanmasını engellemediğini savundu. 

Grevleri yasa dışı bulunan ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalan 3 bin 500 doktor, istifa kararı aldı. 
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