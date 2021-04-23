Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da hastanelerde oksijen bitti: Günlük 332 bin vaka! /23 Nisan 2021 10:46

Hindistan'da hastanelerde oksijen bitti: Günlük 332 bin vaka!

Hindistan'ı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yeni tip Koronavirüs salgın dalgası etkisi altına alırken, başkent Delhi'de en az 6 hastanenin oksijeni kalmadığı açıklandı. Son açıklanan verilere göre ülkede bir günde 332 bin yeni vaka rekoru görüldü.

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Hastane çalışanları sosyal medya paylaşımları yaparak ve bölümlerinin kapısına pankart açarak hastaları iyileştirmek için daha çok oksijene ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Fortis Heathcare sosyal medya üzerinden bir "SOS" mesajı paylaşarak, "Haryana'daki Fortis Hastanesi'nde sadece 45 dakikalık oksijen kaldı" dedi ve yetkililere oksijen gönderme çağrısı yaptı.

Yüksek vaka sayıları hastaneleri kırılma noktasına iterken bazı eyaletler komşularına oksijen gönderilmesini engellemekle suçlandı.

Delhi eyaleti birinci bakan yardımcısı Sağlık Bakanlığı'na yazdığı mektupta Delhi'de bazı hastanelerin birkaç dakikalık, 6 hastanenin ise hiç oksijen almadığını belirtti ve polis ile üst düzey yetkilileri Uttar Pradesh ve Haryana'dan gelen oksijen dolu tankerleri engellemekle suçladı.

Virüs, Hindistan'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayılıyor. Ülkede son 24 saatte 332 bin 248 vaka görüldü, 2 bin 256 kişi de hayatını kaybetti.
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