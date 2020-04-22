Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da mağaraya sığınmış turistler şaşırttı: Aralarında Türk de var /22 Nisan 2020 09:50

Hindistan'da mağaraya sığınmış turistler şaşırttı: Aralarında Türk de var

Hindistan'da Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında paraları biten bir grup turistin yaklaşık bir aydır mağaraya sığındıkları ortaya çıktı.Türkiye, Fransa, ABD, Ukrayna ve Nepal vatandaşı ikisi kadın altı turist, ülkenin ünlü yoga kenti Rishikesh yakınlarındaki bir mağarada bulundu.

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Hiçbir Covid-19 belirtisine rastlanmayan grubun 24 Mart’tan bu yana mağarada yaşadığı belirtildi.

Polis tarafından bulunan turistler karantinaya alındı.

Polis müfettişi Rajendra Singh Kathait, "Karantinadan önce bir otelde kalıyorlarmış ancak paraları bitince buraya gelmişler. Sadece yemek ve diğer ihtiyaçlarını alacak parayı ayırmışlar" dedi.

Hükümet, ‘Hindistan’da yolda kalanlar’ adını verdiği bir site aracılığıyla, ülkede mahsur kalan turistlere yardım etmeyi amaçlıyor. Turizm bürosunun verdiği bilgiye göre, yaklaşık 700 turist salgın nedeniyle Rishikesh’te kaldı.

Rishikesh kenti ünlü İngiliz rock grubu Beatles’ın 1968 yılında bölgeye yaptığı ziyaretin ardından popüler olmuştu.

Sokağa çıkan turistlere "özür dilerim" yazma cezası

Geçtiğimiz haftalarda yine Rishikesh kentinde, tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan turistlere 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verilmişti.

Hindistan'da martta ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, polisin Rishikesh'teki görüntülerinin aksine sert müdahalesi sık sık gündeme gelmişti. Hindistan polisinin birçok kentte, yasağa uymayanlara sopalarla müdahale ettiği görülmüştü.

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