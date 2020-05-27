Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: termometreler 50 dereceyi gösterdi /27 Mayıs 2020 15:12

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: termometreler 50 dereceyi gösterdi

Hindistan'da termometrelerin 50 dereceyi göstermesiyle son 10 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

SHABER3.COM


Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklığın 50 derece olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bunun mevsim normallerine göre son 10 yılın en yüksek değeri olduğu kaydedildi.

Sıcaklıkların cuma günü itibarıyla mevsim normallerine dönmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kaydedilen sıcaklığın dünya genelinde aynı gün görülen en yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkede geçen hafta etkili olan Amphan kasırgasının havadaki nemi emerek sıcak hava dalgasına neden olduğu ifade edildi.

Başkent Yeni Delhi'de ise termometreler 47 dereceyi gösterirken bazı eyaletlerde aşırı sıcaklar nedeniyle sıvı tüketilmesi ve dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu ülkede 10 milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Ülkede nisan, mayıs ve haziranda yüksek sıcaklıklar görülürken, 2015'te aşırı sıcak nedeniyle en az 2 bin 81 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı:... Sonraki Haber >>

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:25:26