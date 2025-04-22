Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da turistlere silahlı saldırı! En az 20 ölü /22 Nisan 2025 17:28

Hindistan'da turistlere silahlı saldırı! En az 20 ölü

Hindistan'da silahlı şahısların turist grubuna ateş açmasının ardından en az 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hindistan’ın Keşmir eyaletinde silahlı şahısların turist grubuna ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre en 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

AFP'de yer alan habere göre, Hindistanlı yetkililer, konuya ilişkin açıklamasında söz konusu saldırıyı ülke tarihinde sivillere yönelik ‘en kötü saldırı’ olarak niteledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgedeki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, “Pahalgam'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesini umuyorum. Etkilenenlere mümkün olan tüm yardım sağlanıyor. Bu iğrenç eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecekler... bağışlanmayacaklar! Kötü gündemleri asla başarılı olmayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek” dedi.
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