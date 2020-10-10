Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da vak'a sayısı 7 milyona yaklaştı /10 Ekim 2020 22:10

Hindistan'da vak'a sayısı 7 milyona yaklaştı

Dünyada en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'asının görüldüğü 2'nci ülke konumundaki Hindistan'da son 24 saatte 926 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Çin'den sonra en fazla nüfusa sahip 2'nci ülke olan Hindistan'da toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 7 milyona yaklaştı. 

Uzmanlar ekim sonlarında düzenlenecek büyük festivallerde virüsün yayılma potansiyelinin çok daha yüksek olacağı konusunda ikaz etti.

KIŞ AYLARINDA VAK'A PATLAMASI OLACAK

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 926 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile Covid-19'dan ölenlerin sayısı 107 bin 416'ya yükseldi. Son 24 saatte 73 bin 272 yeni vak'a tespitiyle toplam vak'a sayısı 6 milyon 979 bin 423'e çıktı.

Hükûmet sağlık uzmanı Dr. Randeep Guleria, "Kış aylarında ve bayram mevsiminde Koronavirüs vak'alarının çarpıcı bir şekilde artmasını engellemek için çalışmalıyız." dedi.

Uzmanlar, Hindistan'ın kırılgan sağlık sisteminin son aylarda desteklendiğini, ancak yine de vak'alardaki yüksek artışla birlikte yetersiz kalacağını söylüyor.
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