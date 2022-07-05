Hindistan'da yasaklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hindistan'da otel ve restoranlarda faturalara eklenen hizmet bedeli uygulaması kaldırıldı. Hindistan'da otel ve restoranlarda faturalara eklenen hizmet bedeli uygulaması kaldırıldı.





Hindistan Tüketici Koruma Kurulu, otel ve restoranlarda faturalara hizmet bedeli eklenmesini yasakladı.





Yetkililer, kararın tüketicilerden gelen bu yöndeki artan şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin ulusal tüketici yardım hattı vasıtasıyla yasağa uymayan işletmeleri şikayet edebileceği bilgisi paylaşıldı.





Hindistan'da, restoran ve otel gibi işletmelerde fatura tutarının yaklaşık yüzde 5 ila 15'i oranında hizmet bedeli alınıyordu.





Hindistan Ulusal Restoranlar Birliği (NRAI), hizmet bedeli uygulamasının devam etmesini savunurken bunun işletmelerin tercihi olduğunu kaydetti. NRAI, ayrıca, hizmet bedelinin de ülkenin vergi gelirlerini artırdığına işaret ederek yasağa tepki gösterdi.



