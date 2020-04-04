Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' ismi koydular /04 Nisan 2020 08:13

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' ismi koydular

Yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' isimleri konuldu. Bebeklerin ebeveynleri, isimlerin ileride değiştirilebileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken Hindistan da salgından etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Vürüsün yayılmasını engelleme amacıyla ülke çapında karantina uygulaması sürdürülürken ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getiren bir çift, bebeklerine 'Kovid' ve 'Korona' isimlerini koydu.

27 yaşındaki anne, PTI haber ajansına yaptığı açıklamada bebeklerin isimlerinin şimdilik bunlar olacağını, ancak daha sonra değiştirebileceklerini söyledi.

Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte bu kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük" ifadelerini kullandı.

1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da şu ana dek tespit edilen 2 bin 567 vaka bulunuyor ve 72 hasta hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona'... Sonraki Haber >>

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:34:22