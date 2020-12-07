Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da yeni gizemli hastalık: 300 kişi hastanede /07 Aralık 2020 10:18

Hindistan'da yeni gizemli hastalık: 300 kişi hastanede

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlanmadığı açıklandı.

SHABER3.COM

Hindistan'da Andra Pradeş eyaletinde nedeni bulunamayan hastalık sebebiyle 300'ü aşkın kişi benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı. 170 kişi taburcu edilirken bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalığın sebebi henüz belli değil.

Yetkililer, gizemli hastalığın mide bulantısı, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi semptomlara yol açtığını belirtti. Özellikle çocuklarda göz yanması ve kusma şikayetlerinin de baş gösterdiği bildirildi.

NTV'nin haberine göre hastaneye kaldırılan kişilerin koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı açıklandı. Andra Pradeş Sağlık Bakanı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlamadıklarını söyledi.

İnsanların hastalandığı bölgelerde yapılan araştırmalar, hastalığa su veya hava kirliliğinin sebep olmadığını gösterdi. Laboratuvar analizlerinin hastalığın asıl nedenini ortaya çıkarması umuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'da yeni gizemli hastalık: 300 kişi hastanede Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:37