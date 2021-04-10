Hindistan'da yeni vaka rekoru

Son dönemde günlük Covid-19 vaka sayısında Türkiye ve Hindistan'daki artış sürüyor.







Küresel çapta Türkiye'nin ikinci sırada geldiği günlük vaka sayısında Hindistan'da son 24 saatte 145 bin 384 yeni Covid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 205 bin 926 oldu.





Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük artış olarak kayıtlara geçti.





Can kaybı son beş ayın zirvesinde





Ülkede son 24 saatte 794 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu can kaybı son beş ayın en yükseği olurken Hindistan'da ölenlerin sayısı 168 bin 436'ya yükseldi.





Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 990 bin 859'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 46 bin 600 kişinin tedavisi sürüyor.





Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.





Yeni vakaların yüzde 83'ü, 10 eyalette görüldü





Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yüzde 83'ü, Maharaştra, Çatisgarh, Uttar Pradeş, Delhi, Karnataka, Kerala, Madhya Pradeş, Tamil Nadu, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde görüldü.





Bu eyaletler dahil birçok eyalette belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.





Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 milyon 415 bin 55 doz aşı yapıldığını bildirdi.





Böylece ülkede uygulanan aşı sayısı 98 milyon 75 bin 160'a ulaştı.



