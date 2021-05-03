Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da yerel yönetim orduyu yardıma çağırdı /03 Mayıs 2021 22:56

Hindistan'da yerel yönetim orduyu yardıma çağırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikinci Covid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.

SHABER3.COM

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Covid-19 vakalarıyla başa çıkamayan yerel yönetim, çareyi orduyu yardıma çağırmakta buldu. Yeni Delhi'de yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı hastanelerde kriz hali baş gösterdi. 

Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor. Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.

Son iki haftadır her gün 300 binin üzerinde vaka görülürken, ölü sayısı 220 bini buldu. Uzmanlar, test sayısının azlığı ve doktor görmeden evlerinde ölen hastaları gerekçe göstererek, ülkedeki toplam vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Bu haftasonu günde 400'den fazla kişinin öldüğü başkentte yetkililer, 10 bin dolayında hastaya bakan oksijen bulunan sağlık kuruluşlarının ve 1000 yoğun bakım yatağının yönetimini ordunun yapmasını istiyor.

Bölge yönetiminin Başkan Yardımcısı Manish Sisodia hastanelerin vaziyetle başa çıkamadını söyledi ve "Savunma Bakanlığı ellerindeki kayda değer kaynaklarla devreye girer ve ek Covid tedavi merkezlerinin sağlanması ve personel verilmesiyle görevlendirilirse bu zamanında ve yerinde bir yardım olur" dedi.

Sisodia ayrıca, çok ihtiyaç duyulan oksijenin taşınmasında "acil" yardım talep etti.

Hindistan daha önce ordunun elindeki oksijenin hastanelere gönderilmesi ve emekli askeri tıbbi personelin göreve çağrılmasına karar vermişti.


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