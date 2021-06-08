Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti /08 Haziran 2021 23:55

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da ülkenin farklı noktalarındaki yıldırım düşmesi hadisesi sonucu toplamda 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sebebiyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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