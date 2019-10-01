Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan ABD'ye S-400 cevabı /01 Ekim 2019 21:35

Hindistan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Türkiye ile ABD arasında uzun bir süre devam eden S-400 füze savunma sistemi krizinin bir benzerinin de şimdi Hindistan ile yaşanması gündemde.

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Hindistan'a hangi ülkeden neyi alıp almayacağını söyleyecek konumda olmadığını belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla yapacağı resmi ziyaret için geldiği Washington'da açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuşan Jaishankar, "Askeri teçhizat alımlarımızın, tedarikçi seçimlerimizin egemenlik hakkımız olduğunu her zaman dile getirdik. Biz, herhangi bir ülkenin Rusya'dan neyi alıp almayacağımızı söylemesini istemediğimiz gibi ABD'den neyi alıp almayacağımızı söylemesini de istemiyoruz. Bu bizim seçim hakkımız ve buna saygı gösterilmesinin herkesin çıkarına olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Hindistan'ın geçen yıl Rusya'yla 5 S-400 bataryasının tedarikini öngören 5.3 milyar dolarlık anlaşma imzalamasının ardından ABD, ülkeye yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.
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