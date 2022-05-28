Samanyolu Haber /Politika / Hindistan'dan buğday yerine resmen zehir ithal etimişler: İşte belgesi /28 Mayıs 2022 14:51

Hindistan'dan buğday yerine resmen zehir ithal etimişler: İşte belgesi

Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmediğini iddia eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 50 bin ton buğday ithalatının belgeleri ortaya çıktı. Tarım Yazarı Ali Ekber, buğday analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığını açıkladı.

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Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada buğday krizi baş göstermişti.Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatı yapıldığı iddialarının ardından  Tarım ve Orman Bakanlığı, yalanladı.

Bakanlık, Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunu belirttiği açıklamada, "Ülkemizin Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır" denilmişti.

İTHAL EDİLEN BUĞDAY'IN HASTALIKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tarım Yazarı Ali Ekber, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalanladığı ithalatın gerçekleştiğine dair belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekber, özel sektörün Hindistan’dan ithal ettiği buğdayın analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığını belirtti.

Ekber'in paylaşımı şu şekilde:



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