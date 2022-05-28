Hindistan'dan buğday yerine resmen zehir ithal etimişler: İşte belgesi

Ekber'in paylaşımı şu şekilde:









Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada buğday krizi baş göstermişti.Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatı yapıldığı iddialarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, yalanladı.Bakanlık, Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunu belirttiği açıklamada, "Ülkemizin Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır" denilmişti.Tarım Yazarı Ali Ekber, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalanladığı ithalatın gerçekleştiğine dair belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.Ekber, özel sektörün Hindistan’dan ithal ettiği buğdayın analizlerinde “Hint Sürmesi” hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadığını belirtti.