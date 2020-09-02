Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan Çin hamlesi /02 Eylül 2020 19:17

Hindistan'dan Çin hamlesi

Hindistan, yaşanan sınır anlaşmazlığı nedeniyle Çin ile bağlantılı 118 mobil uygulamayı daha yasakladığını duyurdu. Yasaklanan uygulamalar arasında dünya çapında popüler olan PUBG de var.

SHABER3.COM

 Hindistan ve Çin arasında devam eden anlaşmazlık, mobil uygulamalara yansımaya devam ediyor.İki ülkenin Himalayalar üzerindeki ihtilaflı sınır bölgesi Ladak’ta bir kez daha karşı karşıya gelmesinin ardından Hindistan, popüler video oyunu PUBG’nin de aralarında olduğu 118 Çinli mobil uygulamayı yasakladı.

Çevrimiçi ödeme hizmetleri, oyunlar, çöpçatanlık siteleri ve hatta selfieleri düzenlemek için kullanılan uygulamaların da yasaklandığı belirtildi.Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, söz konusu uygulamaların ‘ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiğini’ savundu.

Bu uygulamaların kullanıcı bilgilerini çaldığını da öne süren Bakanlık, bu durumun ‘acil önlemler gerektiren, derin bir endişe konusu’ olduğunu vurguladı.

İLK YASAK DEĞİL

Hindistan daha önce de haziran ayında ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin ile bağlantılı 59 uygulamaya yasak getirmişti. Bu uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyordu.Hindistan ile Çin arasında yaklaşık 50 yıldır devam eden sınır anlaşmazlığı, 20 Haziran’da Çinli askerlerle yumruk yumruğa bir kavgaya tutuşan 20 Hint askerinin yaşamını yitirmesinin ardından alevlenmişti.Bu hafta ise Çin’in sınır ihlallerine devam ettiğini savunan Hindistan, dört stratejik noktaya askeri tabur yerleştirdiğini duyurdu. Ancak Çin ihlal iddialarını reddetti ve Hindistan’ı provokasyonla suçladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'dan Çin hamlesi Sonraki Haber >>

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:28