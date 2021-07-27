Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan ithal edilen etlerde koronavirüs tespit edildi /27 Temmuz 2021 21:54

Hindistan'dan ithal edilen etlerde koronavirüs tespit edildi

Kamboçya'nın Hindistan'dan ithal ettiği dondurulmuş sığır etlerinin bir kısmında koronavirüs görüldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Hindistan’dan ülkeye getirilen toplam 5 nakliye konteynerinin 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görüldüğü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kamboçya'daki Pasteur Enstitüsü tarafından laboratuvar testleri için dondurulmuş manda etinden alınan örneklere yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Virüs tespit edilen etlerin sağlık önlemlerine uygun olarak bu hafta içinde imha edileceği aktarıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, bu senenin başlarında Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Hindistan ile ithalatı 1 Mayıs’ta geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine 19 Haziran’da tekrar başlatmıştı.

Şubat ayında başlayan aşı kampanyası kapsamında şu ana kadar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı. Salgının başlangıcından bu yana 74 bin 386 vaka tespit edilen ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 324'e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan'dan ithal edilen etlerde koronavirüs tespit edildi Sonraki Haber >>

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:43