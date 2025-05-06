Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı /06 Mayıs 2025 23:52

Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Pakistan ordusu, Hindistan'ın üç farklı noktadan füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hindistan ise saldırının yalnızca "terör hedeflerine" yönelik olduğunu öne sürdü.

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Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın üç farklı noktadan füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırının Bahawalpur ve Pakistan yönetimindeki Keşmir bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından Pakistan ordusu, misilleme yapılacağını ve karşılık vermekten çekinmeyeceklerini duyurdu. Pakistan Askeri Sözcüsü, "Hindistan üç ayrı noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılara mutlaka cevap verilecek" dedi.

Öte yandan Hindistan'dan gelen açıklamalar, olayın seyrine dair farklı bir tablo ortaya koydu. Hindistan hükümeti, saldırının Pakistan'daki "terör altyapısına" yönelik olduğunu, askeri tesislerin hedef alınmadığını belirtti.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan'da tespit edilen 9 terör noktasına yönelik odaklı ve ölçülü bir operasyon gerçekleştirdik. Bu eylemler, çatışmanın büyümesini amaçlamamaktadır" denildi.
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