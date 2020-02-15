Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan "Sen karışma!" mesajı /15 Şubat 2020 20:22

Hindistan'dan "Sen karışma!" mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Hindistan'ı hedef alan sözlerine cevap gecikmedi.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye kendi içişlerine müdahale etmeme çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklamasında, Türkiye’ye Hindistan’ın içişlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulunuldu.

"CAMMU KEŞMİR'E YAPILAN ATIFLARI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan’ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan’dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan, 14 Ağustos 1947'de Hindistan'a karşı bağımsızlığını ilan etmişti. O günden beri iki ülke arasında Keşmir başta olmak üzere pek çok ihtilaf çözümsüz kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan parlamentosunda dün yaptığı konuşmada Keşmir’deki durumu 1'inci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale savunmasına benzetmişti.

Hindistan’ın başkanlık kararnamesi ile geçen yılın ağustos ayında anayasadan 370. maddeyi çıkartarak Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmesi ile ülkenin kuzeyindeki gerilim hızla tırmanmıştı. Keşmir üzerine hak talep eden Pakistan bu kararı sert bir biçimde kınamıştı.
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