Hindistan'ın boykotu pahalıya patladı: Milyon dolarlık düğünler bir bir iptal ediliyor

Hindistan'da Türkiye'ye yönelik başlatılan boykot, turizm sektörüne de yansıdı. Özellikle milyon dolarlık Hint düğünlerinin etkisiyle son yıllarda yükselişe geçen Türkiye'deki düğün turizmi, bu gelişmeden olumsuz etkilendi.





DÜĞÜNLER BİR BİR İPTAL EDİLİYOR





Boykotun ardından bazı Hint düğünlerinin iptal edildiği, yeni rezervasyonların ise yapılamadığı bildirildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında düzenleniyor. Türkiye, yaklaşık 10 yıldır yaptığı tanıtımlarla bu dev pazarın ilgisini çekmiş, birçok gösterişli düğün organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu yıl boykot nedeniyle sektörde bir duraklama yaşanıyor.





Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki boykotun sektöre yansımaya başladığını belirterek, “Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz” dedi.





Hamit Kuk ayrıca, “Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğününde iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez” ifadelerini kullandı.