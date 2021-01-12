Hindistanlı kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla dünya rekoru kırdı

Hindistan Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla tarihe geçti.





Bu uçuş aynı zamanda, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş oldu.





Dört kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdü.





Uçuşun ilk ayağını gerçekleştiren kaptan pilot Zoya Aggarwal, CNN'e "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" dedi.





Uçuşun ikinci ayağının sorumlusu olan pilot Thanmei Papagari ise "Kadın pilotlar olarak bunu başarabileceğimizi kanıtladık" diye konuştu.