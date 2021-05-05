Samanyolu Haber /Gündem / Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi /05 Mayıs 2021 17:45

Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi

Türkiye dahil pek çok ülkede yayılan Hint mutantı endişeye yol açarken Hindistan hükümeti, kalabalık siyasi etkinliklere ve dini bayram kutlamalarına engel olmamakla suçlanıyor.

SHABER3.COM

Koronavirüsün Hint mutantı Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesine yayılırken hükümetler birbiri ardına Hindistan ve bölge ülkelerinden uçuşlara kısıtlamalar getiriyor.

Hindistan'da ise koronavirüs bağlantılı ölümlerin sayısında, son 24 saatte 3 bin 780 kişiyle şimdiye kadarki en büyük artış kaydedildi. Son 24 saatte 382 bin 315 yeni vaka tespit edilirken Hindistan, dünyada ABD'nin ardından vaka sayısının 20 milyon eşiğini geçtiği ikinci ülke oldu.

Bulaşıcılığı çok yüksek olan Hint mutantı nedeniyle ülkedeki hastanelerde yatak ve solunum cihazı sıkıntısı çekildiği, morg ve krematoryumların dolduğu bildiriliyor. Yatak ya da solunum cihazı sırası beklerken pek çok kişinin ambulanslar ya da otoparklarda yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Oksijen sıkıntısına karşı ülkenin çeşitli bölgelerine sıvı oksijen taşıyan 25 tren gönderildiği kaydedildi.

Hükümet zor durumda
Ülkede durumun bu hale gelmesinden sorumlu tutulan hükümet ise zor durumda. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet, pandemide ikinci dalgayı frenlemede geç kalmakla suçlanıyor. Ülkede son aylarda kitlesel mitinglere izin verilmesi ve Hinduların en önemli dini bayramı Kumb Mela'da oluşan kalabalıklar nedeniyle hükümet eleştiri oklarına hedef olmuştu. Ülkede 48 gün süren Kumb Mela Bayramı 27 Nisan'da sona ermiş, bu süre zarfında yüz binlerce Hindu, kutsal olduğuna inandıkları Ganj Nehri sularında yıkanmak üzere Haridyar kentine akın etmişti.

Muhalefet hükümeti ülke çapında tam kapanma ilan etmeye çağırırken hükümet ekonomik endişeler nedeniyle buna yanaşmıyor. Muhalefetteki Ulusal Kongre partisinden milletvekili Rahul Gandi, koronavirüsün yayılmasını durdurmanın tek yolunun tam kapanma olduğunu söyleyerek "Hükümetin ataleti pek çok masum cana mal oluyor" dedi.

Başbakan Modi'ye istifa çağrıları da birbiri ardına geliyor. Son olarak dünyaca ünlü Hint yazar Arundhati Roy, "Bizim bir hükümete ihtiyacımız var. Acilen. Nefes alamıyor, ölüyoruz. Bu sizin yarattığınız bir kriz. Çözemiyor, daha da kötüleştiriyorsunuz. Lütfen gidin" çağrısı yaptı.

1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da aktif vaka sayısı 3 milyon 450 bin olarak tahmin ediliyor. Ancak gerçek ölü ve vaka sayısının tahminlerden 5 ila 10 kat daha fazla olduğu düşünülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi Sonraki Haber >>

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:28