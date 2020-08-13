Hint Okyanusu’nda çevre felaketi büyüyerek devam ediyor

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA





Hint Okyanusu’nda yer alan Mauritius adası tarihinin en büyük çevre felaketini yaşıyor. 25 Temmuz’da adanın güney doğusundaki resiflere çarpan Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio isimli tankerden en az bin ton petrol denize döküldü ve cennet adasının turkuaz rengi sularını simsiyah etti.





Japon petrol tankeri MV Wakashio toplam 4 bin ton petrol taşıyordu. Ada yetkilileri şu ana kadar 2500 ton petrolün gemiden pompanlandığını belirtti. Tankerden sızan petrolün Mauritius’un 35 yıl boyunca 200 bin yerel ağaç dikerek yetiştirdiği sahil ormanlarını tehdit etmesi, çevrecileri çileden çıkarıyor. Mauritius Vahşi Yaşam Derneği’nden Jean Hugue Gardenne medyaya açıklamasında, “Gemi parçalanmadan yakıt tankerinin tamamen boşaltılması çok hayati bir durum, petrolün büyük kısmı dışarı pompalanarak, deniz akması önlendi, ama zarar çok büyük. 1985’ten beri 200 bin ağaç diktik, pembe güvercin, zeytin beyaz gözü ve çok nadir görülen Mauritius Fody gibi nesli tükenmekte olan kuşları Isle aux Aigrettes adasına yeniden tanıttık. Şu anda petrol sahillere ve mercan kayalıklarına ulaştığı için bütün emeklerimiz, doğal yaşam tehlike altında” dedi.





Mauritius’da gönüllü doğa kurtarma ekipleri, adanın en doğal sahillerinden ölü yılan balıkları topladıklarını, yıldızbalıkları, deniz balıkları, yengeçlerin gemiden sızan petrol ve katı atıklarla öldüğünü söylüyor.





1.2 milyonluk ada ülkesi Mauritius ’un temel gelir kaynağı turizm ve ada son yıllarda vergi cenneti olarak da ünlendi. Ülkenin başbakanı Pravind Jugnauth en son açıklamasında, adanın çok büyük bir doğa felaketi ile karşı karşıya olduğunu, ulusal afet durumu ilan ettiğini, ve Japon Nagashiki Denizcilik firmasından çok büyük bir tazminat isteyeceğini açıkladı.





Mauritius hükümeti sızmakta olan petrolü pompalama çalışmalarına devam ederken, Fransa hükümeti de eski kolonisi Mairitus’un yardım isteği üzerine, yakındaki Reunion adasından bir askeri gemisi, askeri uçak ve teknik danışmanlar gönderdi.





Adanın bir çok sakini de, yetkililerin petrolü temizlemede balıkçı ağları ve insan saçının etkili olduğunu söylemeleri ile kuaförlere giderek şaçlarını kestirdi ve kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmuş oldu.