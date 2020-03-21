Hint polisinin 'koronavirüse karşı doğru el yıkama' videosu viral oldu

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkilileri yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini önce trafiği durdurup

anlattı. Bir çok caddede uzun zaman harcayan polis sosyal medyayı kullanmaya başladı. Polislerin dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.





Hint basınında yer alan haberlere göre, Kerala polisi tarafından hazırlanan 64 saniyelik görüntüde maske takmış 6 polis, dans eşliğinde, Kovid-19 salgınından korunmak için ellerin doğru şekilde nasıl yıkanması gerektiğini gösteriyor.





Polislerin popüler Hint yapımı 'Ayyapanum Koshiyum' filminin şarkısıyla dans ettikleri video çeşitli sosyal medya platformlarında 93 binden fazla kez izlendi ve 30 binden fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı.





Çok sayıda kullanıcı görüntünün, 'eğitici' olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.





?Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde salgının bulaştığı 141 kişiden 25'i Kerala'da bulunuyor.

