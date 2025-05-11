Hintli milyarderler milyonlarca euroluk Türkiye düğünlerini iptal ediyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik destek açıklamalarının ardından boyut değiştirdi.





Hindistan hükümeti, yaptığı açıklama ile 8 Mayıs gecesi Pakistan'ın 200'den fazla Türk yapımı İHA kullanarak Hindistan ordusuna ait birimlere saldırdığını duyururken, bu haberin ardından Hintli milyarderlerden peş peşe Türkiye'yi boykot çağrıları geldi.





MİLYONLARCA EUROLUK DÜĞÜNLER TEK TEK İPTAL EDİLİYOR





Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; son yıllarda başta İstanbul, Antalya ve Bodrum olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde servet harcayarak düğünler gerçekleştiren Hintli milyarderler, Pakistan ile başlayan çatışmanın ardından Türkiye'yi boykot etmeye ve düğün organizasyonlarını tek tek iptal etmeye başladı.





TÜRK VATANDAŞLARINA KAPIYI TAMAMEN KAPATTILAR





Hindistan’dan Türkiye’nin Pakistan’a verdiği desteğe tepki çok gecikmedi. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Hint seyahat işletmeleri Türk turistlere yönelik kısıtlamalar getirmeye başladığını duyurdu. Goa'daki lüks tatil kiralama şirketleri, Türk vatandaşlarına hizmet vermeyi durdurduklarını bildirdi, bazı işletmeler ise Türk Hava Yolları ile ortaklıklarını sonlandırdığını açıkladı.





Özel Hint işletmelerinin Türk vatandaşlarına hizmet vermeyi reddetmesi ülkede etik ve hukuki tartışmalara yol açarken sosyal medyada da Türk turizmini boykot çağrıları yükselmeye başladı.





DÜĞÜN PAZARI YARI YARIYA KÜÇÜLECEK





Türk turizmi açısından Hindistan, en büyük ziyaretçi sınıfında yer almasa da, Türkiye'yi tercih eden Hintlilerin çoğunluğunun ultra zenginlerden oluşması, yaşanacak gelir kaybının korkutucu boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor.





İstanbul, Antalya ve Bodrum'da zengin Hintliler'in gözdesi haline dönüşen düğün etkinlikleri, son gelişmelerin ışığında peş peşe iptal edilmekte. KM Event’in Kurucu CEO’su Meltem Tepeler, konuya ilişkin “Türkiye geçen yıldan beri fiyatlar çok yükseldiği için lüks düğünlerde biraz sıkıntı yaşasa da her zaman gözde ülkelerden. Son gelişmeler ışığında Hindistan’da Türkiye için ‘Düğünlere gitmeyin’ diye ciddi baskı var.





Bu baskının karşılık görmesi düğün turizmi açısından ciddi sorun yaratır. Çünkü Türkiye düğün destinasyonunun yüzde 50’si Hint ve Hint kökenli zenginlerin düğünleridir. Ve bir Hint düğününün maliyeti 1 milyon eurodan başlıyor ve 10 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Bu da çok büyük bir kayıp anlamına geliyor. Yani kayıp pazarın da yarı yarıya küçülmesi demek.” ifadelerini kullandı.



