Hintli Siyasetçi Kulkarni: Gülen'i Gandhi’ye benzetiyorum

Hindistan siyasetinin önemli isimlerinden Kulkarni, 2018 yılında Hocaefendi’ye yaptığı ziyaretini ele alan ayrıntılı bir makale kaleme aldı.







Makale, Hindistan’ın önemli ve saygın medya kuruluşlarından Scroll.in’de yayınlandı.





Yazısında Hocaefendi’yi Gandhi'ye benzeten siyasetçi, onu kendisini barışa hoşgörüye ve insanlığa hizmete adamış bir insan olarak niteledi.





Hizmetten.com'da yer alan haberde, Hocaefendi ve Hizmet Hareketi’ne hayranlığını her fırsatta dile getiren Sudheedra Kulkarni, onlar için dua ediyorum dedi.









-Hocaefendi bir Sufi İslam alimi.





-2000’li yıllarda onu ilk öğrendiğimde hayranlık duydum.





-1999 yılında Türkiye’den ABD’ye taşındı ve burada ruhsal bir münzevi olarak yaşıyor.





-Hocaefendi, dinlerarası diyalog ve uyumun güçlü bir savunucusu.





-M.Fethullah Gülen, İslam adına barbarca terör saldırısı düzenleyenleri kınıyor ve “Bir Müslüman ‘bir insanı öldürüp sonra Cennete gideceğim’ diyemez diyor.





-Çok az seyahat ediyor. Nadiren röportaj veriyor. Hizmet adı verilen dünyanın en büyük sosyal hareketlerinden birine ilham kaynağı.





-Beni en çok etkileyen şey, dindarlıklarına rağmen bakış açılarında modern, gönüllü işlerinde takdire şayan ve profesyonel olmalarıydı.





-Gülen “Hindistan ile Pakistan arasında barış için dua ediyorum,” dedi





-Müslümanlar ile Hindular arasında köprü kurma çabaları beni derinden etkiledi.





-Ramazan, Yüce Allah’a dua etmek için önemli bir ay. Bu kutlu ayda Hocaefendi’nin sağlığı için ona ve onun hareketine mensup barışçıl insanlara dua ediyorum.