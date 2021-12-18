Samanyolu Haber /Gündem / 'Hırsız polis'e alışmıştık, bu da 'Torbacı polis' /18 Aralık 2021 12:17

'Hırsız polis'e alışmıştık, bu da 'Torbacı polis'

İstanbul'da narkotik polisinin operasyonunda polis memuru U.E, aracında 2 kilogram marihuana ile yakalandı.

SHABER3.COM

T24'ten Eray Görgülü'nün özel haberine göre, İstanbul Pendik'te Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir polis memurunun aracında 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, 12 Aralık akşamı Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde 34 BPB 150 plakalı aracı durdurdu.

Sırt çantasında bulundu

Polis memuru U.E.nin kullandığı araçta yapılan aramada aracın arka sağ koltuk önü paspas üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 4 parça streç filme sarılı halde 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Polis memuru U.E., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken hakkında yasal işlem başlatıldı.
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