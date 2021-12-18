'Hırsız polis'e alışmıştık, bu da 'Torbacı polis'

Sırt çantasında bulundu





T24'ten Eray Görgülü'nün özelgöre, İstanbul Pendik'te Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir polis memurunun aracında 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, 12 Aralık akşamı Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde 34 BPB 150 plakalı aracı durdurdu.Polis memuru U.E.nin kullandığı araçta yapılan aramada aracın arka sağ koltuk önü paspas üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 4 parça streç filme sarılı halde 2 kilogram 20 gram marihuana ele geçirildi. Polis memuru U.E., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken hakkında yasal işlem başlatıldı.