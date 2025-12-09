Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti! /09 Aralık 2025 19:53

‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti!

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Çakır, geçtiğimiz günlerde CHP parti yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nun durumunu sürekli gündem getirmesinden rahatsızlığını "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" şeklinde eleştirmişti.

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildi.

Çakır, geçtiğimiz günlerde CHP parti yönetiminin Ekrem İmamoğlu’nun durumunu sürekli gündem getirmesinden rahatsızlığını “Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz” şeklinde eleştirmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, “MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek” açıklamasını yaptı.

Emre, “MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren ‘Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz’ çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda.” açıklamasını yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:34