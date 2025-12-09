‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti!

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildi.



Çakır, geçtiğimiz günlerde CHP parti yönetiminin Ekrem İmamoğlu’nun durumunu sürekli gündem getirmesinden rahatsızlığını “Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz” şeklinde eleştirmişti.



CHP Sözcüsü Zeynel Emre, “MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek” açıklamasını yaptı.



Emre, “MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren ‘Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz’ çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda.” açıklamasını yaptı.