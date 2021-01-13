Samanyolu Haber /Dünya / Hırsızlar havaalanından uçak çaldı /13 Ocak 2021 21:47

Hırsızlar havaalanından uçak çaldı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Cottonwood'daki havalimanında uçak hırsızlığı yapıldığının belirlenmesi üzerine polislerin kimliği belirsiz kişilerin bulunması için Facebook üzerinden çağrıda bulunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Polisin 6 Ocak'ta Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olay 31 Aralık gecesi yaşandı. Yeni yılın gelişini fırsat bilen hırsızlar, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Cottonwood'daki havalimanına kapısını zorla açarak girdi.

Römorka yüklenmiş uçakla birlikte, bazı yedek parçalar da çalındı. 

Fox News'ta yer alan habere göre Polis, toplam zararın 70 binle 80 bin dolar arasında değiştiğini bildirdiği Facebook paylaşımında şunları kaydetti:

"31 Aralık 2020'de gece yarısından hemen önce kimliği belirsiz kişiler, Cottonwood'daki 1001 West Mingus Bulvarı'nda bulunan ana kapıyı devre dışı bırakıp Cottonwood Havaalanı'na giriş yapabildiler. Havaalanına giren kişiler ve içinde bir uçak bulunan bir römorku çaldı. Bu kişiler ayrıca başka uçak parçalarını da çaldı. Toplam zararın 70 bin- 80 bin dolarn arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu suçlarla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, lütfen (928) 649-1397 numaralı telefondan Cottonwood Polis Departmanı ile iletişime geçin. Ayrıca tutuklanmaya yol açacak bilgiler için 450 dolara kadar ödül veren Yavapai Silent Witness ile iletişime geçebilirsiniz."

Paylaşılan fotoğrafta beyaz ve kırmızı renklere sahip uçağın kuyruk numarasının N153PR olduğu görülüyor.

Kolluk kuvvetleri şimdi fotoğrafını paylaştıkları uçağı ve hırsız ya da hırsızları arıyor. 

Bölge yönetiminin sahip olduğu havalimanı yalnızca tek bir piste, 10 tane de hangara sahip. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hırsızlar havaalanından uçak çaldı Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:09