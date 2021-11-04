Samanyolu Haber /Gündem / "Hırsızlar ordusuna döndünüz be!" /04 Kasım 2021 14:35

"Hırsızlar ordusuna döndünüz be!"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile AKP’li vekiller arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Konuşmasının sürekli laf atılarak kesilmesine tepki gösteren Abdullatif Şener, AKP sıralarına hitaben, “Dava parti değildir. Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın.” ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözlerine CHP milletvekilleri sert tepki gösterdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum.” dedi. CHP milletvekilleri görüşmelerin sonunda Varank’ı protesto ederken, bakanlığın bütçe oylamasına katılmayarak salonu terk etti.

ESKİ KONUŞMALARI HATIRLATTI

TR724'teki habere göre tartışma Mustafa Varank’ın CHP’li Şener’e cevabıyla başladı. Şener, isim vermeden AKP’lilerin lideri kutsallaştırıldığını söylemişti. Varank, “Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Abdüllatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine CHP’li milletvekilleri masalara vurarak “Böyle konuşamazsın” diyerek Varank’a itiraz etti.

"ORAYA YAĞ ÇEKMEDEN AYAKTA DURAMAZSINIZ"

Tartışmalar üzerine yenden söz alan Abdüllatif Şener, “Sayın bakanın merakını gidereyim. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum. Kendisi (Varank) kendi konumu ayrıca değerlendirsin. Benim Erdoğan ile olan ilişkimle sizin Erdoğan ile olan ilişkinizi kıyaslamayın. Siz daha çoluk çocuksunuz. Oraya yağ çekmeden ayakta duramazsınız. Benim vaziyetim öyle değildi. Erdoğan belediye başkanı değilken ben hem grup başkanvekiliydim, milletvekiliydim, ben Maliye Bakanı idim, başbakan yardımcılığı yaptım. Bir kadro davayı satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın.” ifadelerini kullandı.
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