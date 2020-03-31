Meclis'te siyasi suçlar da pakete dahil edilsin

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası çalışmaları hızlandırılan, kapalı ve açık cezaevindeki hükümlülerin serbest kalmasını ya da ev hapsine geçmesini sağlayacak infaz indirimi paketinin ayrıntılarını açıkladı.





Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirten Özkan, 11 farklı kanunda 70 maddenin değişikliğini içeren öneriden 90 bin hükümlünün yararlanacağını söyledi.





Özkan, "Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır." dedi.





"DÜŞÜNCE VE SİYASİ SUÇLARDAN HAPSE ATILANLAR DA İNFAZ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMALI"







Teklifin TBMM'ye sunulduğu dakikalarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.





"Bugün cezaevlerinde masum çocuklar, kadınlar, erkekler, hasta ve yaşlı mahpuslar vardır." diyen Gergerlioğlu, "Milyonlar adil ve eşit bir İnfaz Kanunu beklemektedir. Bir yıldır bekletilen İnfaz Kanunu acilen düşünce mahpuslarını, siyasi mahpusları da içine katarak biran önce çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu, Meclis'te grubu bulunan partilere şu çağrıda bulundu: "Anneler, babalar, dedeler, nineler ve çocuklar toplumun bütün kesimleri Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerinde korunmasız durumda olan yakınları için son derece tedirgindir, diken üstündedir. TBMM bu konuyu hassasiyetle gündemine almalı ve biran önce kanunu çıkarmalıdır."





Teklif Adalet Komisyonu'ndan görüşülmesinin akabinde 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda müzakere edilecek.



AKP İLE MHP'NİN İNFAZ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

*Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenirken, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar için öngörülen 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 30 Mart 2020 tarihine çekilerek 3 yıla çıkarılacak.

*65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getirilecek.

*Denetimli serbestlik, İyi Hal İnfaz Hâkimliğine bırakılıyor.





İKİ DUAYEN HUKUKÇUDAN KRİTİK UYARILAR





Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, "Af, bugün artık gerçekten zorunludur ve arınıp temizlenmenin biricik çaresidir." ifadelerini kullanmıştı.







1998-2008 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) hâkim olarak görev yapan İlter Türmen, ""Siyasal hükümlü ve tutuklular diye nitelendirdiğimiz kişiler bir hukuk devletinde olmaması gereken, yasalardaki belirsizlik ve öngörülememezlikle sakat maddeler sebebiyle bağımsızlıkları son derece kuşkulu yargıçlar tarafından tutuklanmış ya da mahkûm edilmiş kişiler." dedi.







Birleşmiş Milletler de Koronavirüs salgınında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin risk altında kalacağına işaret ederek, "Siyasi suçlular derhal salıverilmeli." diyerek hükümetlere çağrıda bulunmuştu.