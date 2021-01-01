Hırsızların kariyeri pankartına gözaltı

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri perakende şirketlerinden biriyken mağazalarını tek tek kapatan BİMEKS'in mağdur ettiği 1.500 işçi maaş alacakları ve kıdem tazminatlarını 4 yıldır alamadı.





BİMEKS işçileri, 2020 yılının son gününde bir kez daha eski patronları Vedat Akgiray’ın öğretim üyesi olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.





"HIRSIZ AKGİRAYLAR YÜZÜNDEN BU HÂLE DÜŞTÜK"





Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile Anarşist Gençlik üyelerinin de destek verdiği eylemde, işçilerin haklarını gasp eden patronların kariyerine dikkati çeken bir pankart açıldı.





Eylemde konuşan işçiler, “Biz de yılın son gününü ailemizle birlikte güzel geçirelim isterdik, fakat hırsız Akgiray’lar yüzünden buradayız. Akgiray’lar ise şahane hayatlarına devam ediyor. Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz.” dedi.









PANKARTTA "HIRSIZLARIN KARİYERİ" İBARESİNE GÖZALTI





Açıklamanın ardından oturma eylemine başlayan işçilere polis müdahale etti. 4 BİMEKS işçisi ile Umut-Sen temsilcisi Betül Celep ve Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. İşçiler 2020 yılında 15’inci kez gözaltına alındı.





Bimeks işçilerinden Meliha Mutlu Birgün’e verdiği mülakatta, “Bizi 15 kere gözaltına aldılar, fakat hırsızlara dokunan olmadı. Bir kez hesap sormadılar onlara." dedi.





Mutlu, “Ben aylarca cebimde 5 kuruş para olmadan işe gittim geldim. Şimdi yine cebimde para olmadan eyleme gidip geliyorum. 2021 yılı bizim için güzel olacak ama patronlar için olmayacak. Sonunda kazanan biz olacağız.” diye konuştu.





TÜRKİYE'NİN İLK 100 ŞİRKETİNDEN BİRİYDİ





1990 yılında Murat, Ahmet ve Vedat Akgiray kardeşler tarafından kurulan BİMEKS, 2015 yılında Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi arasında yer alıyordu.





Ancak şirket, 2016 yılının sonlarına doğru işçilerinin maaşlarını düzensiz yatırmaya başladı.





2017 yılı başında maaşları tamamen kesilen işçiler, 2018’de mağazaların kapatılması sonucu işsiz kaldı. Yaklaşık 1.500 işçi, ücret alacakları ve kıdem tazminatları için mücadelelerini sürdürüyor.



