Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlık için 1,2 milyar lira harcadılar /21 Şubat 2020 11:52

Hırsızlık için 1,2 milyar lira harcadılar

Hizmet Hareketi’nin yurt dışındaki okullarını gasp etmek için kurulan Maarif Vakfı’na 3 yılda 1,2 milyar TL aktarıldığı öğrenildi.

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TBMM’de vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün iddiasına göre 3 yılda 19 ülkedeki Hizmet Hareketi’ne yakın 213 okul gasp edildi. 

VAKFIN KİMİNLE ÇALIŞTIĞI BİLİNMİYOR

Vakfın çalışmalarına muhalefet vekilleri tepki gösterdi. Yurtdışındaki çalışmaların devlet kontrolünde ve MEB eliyle yapılması gerektiğini vurgulayan muhalefet, vakfa yönelttikleri soru önergelerinin yanıtsız kaldığını belirtti. 

Türkiye’den 120 kurumla işbirliği yapıldığını ifade eden Akgün ise komisyon üyelerinin, “İşbirliği yapılan kuruluşlar hangileri?” sorusunu “Daha sonra listeyi ileteceğiz.” karşılığı vermesi dikkati çekti.

Bu arada toplantı öncesinde vekillere dağıtılan bilgi amaçlı broşürlerde Atatürk’e yer verilmemesi de tartışmaya neden oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Partili komisyon üyeleri vakfın çalışmalarının anlatıldığı broşürlerde Erdoğan’ın fotoğrafının bulunmasına karşın Atatürk’ün fotoğrafının olmamasına tepki gösterdi.

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