Hırsızlık yaparken kameralara yakalanan Metin Özkan hakkında mahkeme kararını verdi

Gazeteci Metin Özkan’ın Aralık 2021’de Kemerburgaz’da bulunan bir restaurantta Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para çaldığı iddia edildi.

Mekanın kamera görüntülerinde ise Özkan’ın çantaların bulunduğu alandan bir şeyler alıp cebine koyması dikkat çekti. Metin Özkan ifadesinde "para değil puro aldığını" söyledi. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda da Özkan’ın cebine koyduğu şeyin ne olduğunun anlaşılamadığı kaydedildi.

"BEYANDAN BAŞKA DELİL YOK"

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Özkan hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda dosyaya yansıyan bilirkişi raporunda görüntünün net olmaması sebebiyle şüphelinin elinde ne olduğunun açık bir şekilde tespit edilemediğine dikkat çekildi.





Özkan’ın savunmasında olay mahallinde bulunan puro kutusunu aldığını beyan ettiğinin belirtildiği kararda bu beyanın bilirkişi raporuyla uyuştuğu aktarıldı. Dinlenen tanıkların da olaya ilişkin bilgi ve görgülerinin olmadığının aktarıldığı kararda atılı suçun işlendiğine dair müştekinin soyut iddia ve beyanından başka delil, emare ve bulgunun olmadığı kaydedildi.





KARARA İTİRAZ ETTİLER

Şikayetçi Ufuk Enginler’in avukatı Cesim Parlak takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, “13 Mayıs 2021 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda yapılan tespitte üçüncü görüntü de şüphelinin müvekkilin çantasına nasıl yaklaştığını, dördüncü görüntüde şüphelinin elinin çantayı karıştırdığı anı, beşinci görüntüde de şüphelinin çantanın içerisinden cismi çekme anı ve altıncı görüntüde de çektiği cismi cebine koyduğu anı gösterilmiştir. Şüpheli net bir şekilde o eşyaların bulunduğu alandadır o eşyalardan kastı da müvekkilin çantasıdır ve bu durumda müvekkilenin çantasının içinden bir cisim aldığı açıktır. Çıplak gözle dahi tarafımızca görüntü izlendiğinde para olduğu çok net anlaşılmaktadır” denildi.