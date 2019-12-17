'Hırsızlıkla elde edilen bir serveti koruma içgüdüsü'

Ali Ağcakulu | ahvalnews.com



17/25: Geleceği çalınan bir ülkenin hazin hikâyesi



Recep Tayyip Erdoğan’a, yolsuzluklardan elde ettiği servetinden dolayı ilk şantajı kim yapmıştır?







Yapılan pazarlıklarda el yükseltmeye çalıştığı dönemde Numan Kurtulmuş’un, Erdoğan için kullandığı “Harun olmaya geldiler, Karun oldular” sözü, bir teşbihten ziyade bir gerçeğin ifadesiydi. Muhtemelen Erdoğan’a serveti üzerinden ilk şantajı yapan kişi Numan Kurtulmuş’tu. Nitekim o bu şantajın karşılığı olarak istediği koltuğu kapmıştı.





Şimdi Erdoğan’ın serveti, tıpkı Karun’un hazinesi gibi bütün dünyanın dilinde. Gazeteci Ahmet Dönmez’in aktardığına göre; 2014’te ABD eski Büyükelçisi Ricciardone; “Erdoğan’ın kayıt dışı mal varlığını tespit ettik. Gemilerde, uluslararası sularda yüzdürdüğü paralar dahil, tespitlerimize göre 200 milyar doları var” demişti. Aradan geçen süre zarfında kim bilir kaç yüz milyar dolara ulaşmıştır serveti? Erdoğan ile yollarını ilk ayıran eski yol arkadaşı Abdüllatif Şener’e göre onun serveti 300 milyar dolar civarında.





Muhakkak ki bu servetin nerede ise tamamı gayrı meşru yollardan elde edilmiş. Çünkü Erdoğan ve ailesini böyle bir servete ulaştıracak bir ticareti henüz bilinmiyor. Erdoğan’ın gayrı meşru olan bu servetini bilenler ise bunu pazarlık masasında kullanmaktan çekinmiyorlar. Son olarak 3-4 Aralık 2019’da Londra’da yapılan NATO toplantısında da bunu gördük. Büyük laflar edilerek gidilen Londra’da, bu söylediklerinin hiçbirini toplantı masasına getirememesinin temel nedeni, bana göre, aynı gün Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Erdoğan’a zaman tanıdım ama artık bir şeyler yapma vakti geldi” diyerek Erdoğan’ın servetini araştırmayı da kapsayan Temsilciler Meclisi’ndeki kararın benzerini çıkarma tehdidi idi.





Nitekim birkaç ay önceki ilk denemede başarılı bir sonuç alan Trump Yönetimi, benzer davranışı NATO Zirvesi’nde sergilemekten çekinmemiş olabilir. Hatırlayınız; 30 Ekim 2019’da ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısında “Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması için ABD Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’nün müşterek bir rapor hazırlanması” istenmişti.





Bu yasadan kısa süre önce ABD Başkanı Trump’tan hakaret dolu bir mektup alan Erdoğan’ın koşa koşa Beyaz Saray’a gitmesinin temel nedeni, muhakkak ki mal varlığını koruma güdüsüdür. Kim bilir bunun karşılığında ülke adına ne tavizler vermiştir. Bunu zaman gösterecektir. Son NATO zirvesine, hiçbir vasfı olmadığı halde, Binali Yıldırım’ın gitmesi; “Acaba Yıldırım da mı benzer bir duruma maruz kaldı?” sorusunu akıllara getiriyor.





Beyaz Saray’daki o toplantıdan sonra, Erdoğan’ın belirgin bir şekilde Suriye gündemini soğutup iç politikadaki siyasi entrikalara dönmesi, mal varlığı ile ilgili tehditlerin işe yaradığını göstermektedir. Bundan sonra Erdoğan’ın, Trump ile Putin arasında bir gondolda sallanır gibi daha sık savrulduğuna şahit olacağız. Kim daha büyük tehditlerde bulunursa, o istediğini alacak demektir. Hatırlayınız ABD’den önce Putin Erdoğan’a, onun ve ailesin terör ile olan ilişkisinden dolayı şantaj yapmıştı. Nitekim o da istediğini almıştı.





Dış politikada rehine durumu böyle de iç siyasette vaziyet nasıl, diye soracak olursanız; elbette durumun daha vahim olduğunu söyleyebilirim. Ekonomisi, ahlakı, siyaseti, hülasa bir devlet ve toplumu ayakta tutan bütün müesseseleri ile enkaza dönüşmüş Türkiye’nin düştüğü çukura, alçalarak giden yolun kilometre taşları bilinirse, bir çözüm üretme ihtimali olabilir. Bu yolda önemli kilometre taşlarından biri olan 17/25 Aralık Soruşturmaları, Erdoğan’ın maruz kaldığı ilk yolsuzluk soruşturması değildi.





Aslında Erdoğan’ın siyasi hayatını yaptığı yolsuzluklara göre üç döneme ayırabiliriz. Yaklaşık 10’ar yıllık olan bu yolsuzluk dönemlerinin ilki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanı kapsar. Bu döneme Erdoğan’ın sevdiği bir tabirle “çıraklık dönemi” diyelim. Çıraklık dönemindeki eylemlerinden biri AKBİL yolsuzluğudur. Şimdilerde Yargıtay’ın tepesini işgal eden İsmail Rüştü Cirit’in başkanı olduğu mahkeme, Savcılık tarafından 2,5 trilyon lira zimmetine para geçirmekle suçlanan ve 14 yıldan az olmamak kaydı ile ağır hapis cezası istenen Erdoğan’ı beraat ettirdi.





Çıraklık dönemindeki yolsuzluklarının cezasından tereyağından kıl çekercesine kurtulan Erdoğan artık bir belediye başkanı değildi. Şimdi o, TBMM’de ezici çoğunluğa sahip bir partinin başkanı ve Başbakan’dı. Elinde daha fazla güç ve imkân vardı. O da bu güç ve imkânı elini esirgemeden kullanmasını bildi. Artık kalfalığa terfi etmişti. Cumhuriyet tarihindeki en büyük yolsuzlukları yapabilmek için, yasaları sık sık değiştirdi. Mayıs 2018’de yani AKP’nin 187 aylık iktidarı boyunca Kamu İhale Kanunu’nun 186 kez değiştirildiğini Birgün gazetesi rapor etmektedir. Kendi icraatlarına kanunları uyduruyorlar demek, saflık olur. Daha fazla çalabilmek için kanunları, hırsızlığın kitabına uyduruyorlar demek, daha isabetli bir yorum olur. Bu dahi eksik bir yorumdur. Daha da ilerisi var. Onu ustalık dönemine bırakalım.





Erdoğan, kalfalık dönemindeki yolsuzluklarını organize bir suç örgütü ile beraber yapar. Erdoğan’ın başında olduğu asıl örgüt hakkında, Cumhuriyet Savcıları 25 Aralık Dosyası’nı hazırladılar. Merkezdeki yolsuzluklardan ilham alıp, kendi çapında ona göre küçük kalan yolsuzluklar yapanlar için ise Cumhuriyet Savcıları 17 Aralık Dosyası’nı hazırladılar. Şimdi bu iki dosyanın içeriklerine bakalım istersiniz;





17/25 Aralık Yolsuzluk Operasyonları:





Erdoğan’ın yaklaşık on yıl süren kalfalık dönemindeki yolsuzlukları 17/25 Aralık Operasyonları ile gündeme bomba gibi düştü. 17 Aralık 2013 sabahı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz koordinatörlüğünde Cumhuriyet Savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in talimatıyla, “rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık” gibi suçlamalar ile dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, işadamları Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de aralarında yer aldığı 89 kişi gözaltına alındı. Bakan çocukları Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan, iş adamı Reza Zarrab ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı.





Bunun üzerine AKP Hükümeti, 18 Aralık’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde görevden almalar yapmaya başladı. Aralarında operasyonu gerçekleştirenlerin de bulunduğu beş şube müdürü görevden alındı. 19 Aralık’ta İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alınarak Merkez Valiliği’ne atandı.





17 Aralık’ta, bu operasyonu gölgede bırakan bir telefon dinlemesi bomba gibi sosyal medyada dolaşıma girdi. Erdoğan, oğlu Bilal’den evdeki paraları sıfırlamasını istiyordu. Bütün aile bir araya gelip 36 saat boyunca paraları farklı adreslere dağıttıkları halde, evde hâlâ 1 milyon Euro civarında para kaldığını yine Bilal’in sesinden dinlemiştik. Zaten birkaç gün sonra Erdoğan’ın istifasını istediği Bayraktar, bütün yolsuzlukların sorumlusunun Erdoğan olduğunu ve asıl onun istifa etmesi gerektiğini itiraf etmişti, NTV ekranlarında.

25 Aralık 2013’te ise Savcı Muammer Akkaş tarafından, dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 96 kişiye yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” suçlarından yürütülen soruşturmada 41 kişilik gözaltı listesi hazırlandı, mahkemeden bazı iş adamlarının malvarlığına el koyma kararı çıkartıldı. Bilal Erdoğan için de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrı evrakı hazırlandı. Ancak Erdoğan’ın müdahalesi ile yeni atanan Emniyet görevlileri, Savcı’nın talimatlarını yerine getirmedi ve Savcı Muammer Aktaş apar topar görevden alındı.





